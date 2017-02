Home Operettenfenster Venus in Seide.

Ungarn um 1830: Die schöne Witwe Jadja Milewska-Palotay (Margit Schramm) kämpft nach dem Tod ihres betagten Gatten um die Erbschaft. Ihr Widersacher dabei ist Stefan Teleky (Rudolf Schock), der Sohn des früheren Besitzers, der aus politischen Gründen emigrieren musste. Stefan ist in diesem Streit jedes Mittel recht, u.a. versucht er Jadja in den Augen des Gerichts als Erbschleicherin darzustellen – als Corpus Delicti dient ihm ein von Hans Makart gemaltes Gemälde, welches Jadja als „Venus in Seide“ zeigt. Als das nicht zum gewünschten Erfolg führt, kommt der geheimnisvolle Räuberhauptmann Rozsa Sándor ins Spiel…

Die Berliner Symphoniker begleiten nicht nur sämtliche Räuberunternehmungen dieser Operette gekonnt virtuos, sondern auch das Buffopärchen Mizzi (Liselotte Schmidt) und Ladislaus (Ferry Gruber). Am Pult: Komponist Robert Stolz!