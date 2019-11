Home Aktuell Verbrechen und Verantwortung

Sexueller Missbrauch von Minderjährigen – Ringvorlesung an der Uni Wien

Wie glaubwürdig die katholische Kirche heute ist, das hängt nicht zuletzt daran, wie sie die Verbrechen aufarbeitet, die durch den sexuellen Missbrauch an Minderjährigen verursacht wurden. Die katholische Fakultät stellt sich dieser Herausforderung mit einer Ringvorlesung, zu der namhafte Personen eingeladen sind. Darunter Hans Zollner, der in Rom an der Päpstlichen Universität Gregoriana das „Centre for Child Protection“ leitet. Auch Kardinal Christoph Schönborn hält eine Vorlesung. Die Vorlesungsreihe ist öffentlich zugänglich.

Radiobeiträge zum Nachhören:

Verbrechen und Verantwortung

Vorschau auf die Ringvorlesung. Prof. Wolfgang Treitler in einem Beitrag von Stefanie Jeller

Kirchliche Verantwortung

Ausschnitte aus dem Vortrag von Kardinal Christoph Schönborn – zusammengefasst von Stefanie Jeller

Von der Kirchenkrise in die Gotteskrise

Ausschnitte aus dem Vortrag von Wolfgang Treitler – zusammengefasst von Stefanie Jeller

Veranstaltungshinweis:

Ringvorlesung

Sexueller Missbrauch von Minderjährigen: Verbrechen und Verantwortung

Katholisch-theologische Fakultät der Universität Wien, Wintersemester 2019/20

Montag, 18:30-20:00 Uhr

Franz-König-Saal (HS 6), Hauptgebäude der Universität Wien

Universitätsring 1, 1010 Wien