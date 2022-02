Home Rubato Verehrt … begehrt …

Statuette von Riki Raab als Tänzerin. Theatermuseum © KHM-Museumsverband

Mehr als 300 einzigartige Kostbarkeiten und deren Sammler*innen bilden das Zentrum der Ausstellung Verehrt … begehrt … Theaterkult und Sammelleidenschaft. Die Schau vermittelt einen eindrucksvollen Einblick in die umfangreiche Sammlung von Künstlerandenken des Theatermuseums. Kuratorin Karin Neuwirth spricht mit Marion Eigl über ausgewählte Gegenstände, die auf ganz spezielle Weise vom Wiener Theaterleben des 19. und 20. Jahrhunderts erzählen. Ein Spaziergang durch die Erinnerungen theaterbegeisterter Menschen und der Versuch, die Freude und Begeisterung an der Welt des Theaters und am Sammeln widerzuspiegeln.

Schminkkästchen von Opernsänger Helge Rosvaenge. Theatermuseum © KHM-Museumsverband