Vergangenheit und Zukunft.

Vergangenheit: Der Sänger Kurt Equiluz ist nach einem langen erfüllten Künstlerleben von uns gegangen. 1999 war er zu Gast auf der Bühne am Stephansdom zur 1-Jahr-Feier von Radio Stephansdom. Besonders seine Aufnahmen mit Nikolaus Harnoncourt und seine Auftritte an der Wiener Staatsoper sind für viele Musikliebhaberinnen und -liebhaber wunderschöne Erinnerungen. Seine helle, schlank und musikalisch geführte Stimme bleibt unvergessen. Ebenso seine humorvoll, liebevolle Art. Musikchefin Ursula Magnes bringt zum klingenden Abschied Aufnahmen mit Kurt Equiluz.

Zukunft: Unlängst feierte das Label Odradek an der Adriaküste in Pescara seinen 10. Geburtstag. Es gibt Ausschnitte eines Interviews mit John Anderson, Gründer des Labels Odradek, Initiator des 7000 Stunden umfassenden Aufnahmeprojektes Neumz. Das gesamte gregorianische Gesangsrepertoire, aufgenommen von der Gemeinschaft der Benediktinerinnen der Abtei Notre-Dame de Fidélité von Jouques, in der französischen Provence. Sowie der Plattform Anonymuze, die „Blind hören“ und damit basisdemokratisches abstimmen ermöglicht.