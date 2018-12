Home Perspektiven Vernetzen schafft Tausende Arbeitsplätze in Peru.

„Wir sollten mehr Energie ins Vernetzen vewenden“, sagt der Peruaner Francisco San Martin. Er ist der aktuelle Romeropreisträger der entwicklungspolitischen Initiative „Sei so frei“ der Katholischen Männerbewegung Österreich. San Martín studierte in Österreich und forschte zu Wirtschafts-Netzwerken. Nach dem Doktorat baute er in seiner Heimatstadt Trujillo die Entwicklungsorganisation „Minka“ („Zusammenarbeit“) auf, die mit dem Ansatz des Vernetzens das Leben von Bauern und Kleinunternehmern nachhaltig verändert. Eine Sendung von Stefan Hauser.