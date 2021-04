Woche 26. April bis 1. Mai 2021 –

Starke Bilder im Johannesevangelium



Dr. Veronika Prüller-Jagenteufel ist Theologin und Seelsorgerin; Zurzeit arbeitet sie als Geistliche Assistentin der Caritas der Diözese St.Pölten und als Seelsorgerin in einem Caritas-Pflegeheim. In dieser Woche denkt sie mit uns gemeinsam über einige sehr bekannte Stellen im Johannesevangelium nach. Von 2011 bis 2018 war sie Leiterin der Pastoralamts der Erzdiözese Wien. Ihre Stimme ist uns aus dieser Zeit noch sehr vertraut. Vielen war sie in ihrer Funktion eine gute Hirtin. Was es für sie bedeutet auf die Stimme des guten Hirten – Jesus – zu hören, darüber denkt sie mit uns in dieser Woche nach.

Montag, 26. April 2021

Die Schafe hören auf seine Stimme. Jesus ist Hirte für und Türe zu den Schafen.

(Joh 10, 1-10)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Dienstag, 27. April 2021

Ich gebe ihnen ewiges Leben.

(Joh 10, 22-30)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.