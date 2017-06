Home Schwerpunkt Verreisen hören.

Sommerzeit ist Urlaubszeit, heißt es. Was aber sollen all jene machen, denen während der Sommermonate keine Freizeit gegönnt ist oder die es aus anderen Gründen nicht schaffen (wollen), aus dem gewohnten Trott auszubrechen? Am besten, Sie nutzen unser Angebot, das Ihnen das Verreisen ohne finanziellen und zeitlichen Aufwand ermöglicht und Ihnen so persönliche Sehnsuchtsorte auf abwechslungsreiche musikalische Art und Weise näherbringt. Ob die Sommerfrische auf dem Land mit pastoralen Gastgebern wie Ludwig van Beethoven oder Leevi Madetoja, das Wandern in den Bergen gemeinsam mit den erfahrenen Bergfexen Richard Strauss und Nico Dostal, Städtereisen nach Hamburg, Paris oder zu Roms Brunnen mit Reisebegleitern à la Georg Philipp Telemann, Adolphe Adam und Ottorino Respighi. Oder aber, Sie genießen einfach faules Ausspannen am Meer in Griechenland, Spanien oder an der Ostseeriviera.

Das Reisebüro radio klassik Stephansdom vermittelt Sie garantiert in die schönsten Gegenden und an die beliebtesten Orte der Welt, ohne dass Sie auf die Annehmlichkeiten der Heimat verzichten müssen. Wir ermöglichen Ihnen somit den täglichen Kurzurlaub zur Vormittagszeit und laden auf vielfältige Weise zum Entspannen ein. So schön kann der Sommer auf Balkonien, im Auto, beim Sport oder innerhalb der eigenen vier Wände sein.

Bild © Francesco Ciccolella (Ausschnitt)

Montag bis Freitag von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

03.07.-07.07. Auf Wanderschaft – Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag