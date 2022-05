Verschmitztes aus Norddeutschland.

Interpreten: Gulrim Choï, Ensemble Diderot, Johannes Pramsohler

Label: Audax Records

EAN: 3760341112004

Die Cellistin Gulrim Choï spielt mit dem Ensemble Diderot Spätbarock-Klassisches vom Dresdner Hof. Kurzgesagt Cellokonzerte aus Norddeutschland. Die geborene Südkoreanerin lebt seit 1996 in Paris. Zu ihrem Cellostudium interessierte sie sich auch für Jazz und Improvisation, was der Interpretation der Barockmusik sehr zugute kommt. So studierte sie Barockcello in Paris und Basel bei Christophe Coin und Improvisation bei Fred Frith. Als Solocellistin festes Mitglied des Ensemble Diderot legt sie ihre Solo-CD vor. Das macht neugierig findet Musikchefin Ursula Magnes.

Geht’s Ihnen auch so. More of the same und sonst so? Das sonst so lässt und hört sich gut an. Gulrim Choï hat Werke eingespielt, die es so noch nicht in das CD-Laufwerk geschafft haben. Cellokonzerte der Berliner Schule, gespielt am Hof und siehe da auch in in den Salons. Tummelplatz des guten Geschmacks und sonstiger gesellschaftlicher Neuigkeiten.

Cellokonzerte der Komponisten Ignác František Mara, gebürtiger Böhme am königlichen Hof tätig. Markus Heinrich Grauel, wie DER Bach aus Eisenach. Ebenso Eisenacher der Cembalist und Geiger Johann Wilhelm Hertel sowie Carl Friedrich Abel, Schüler des Thomaskantors J. S. Bach, der in London Karriere machte.

Mit den Konzerten von Ignác František Mara und Markus Heinrich Grauel sind es gleich auch zwei Ersteinspielungen. Schon allein das macht Vergnügen. Die Musizierfreude und Stilkenntnis der Ausführenden rundet den Geschmack ab. Einem Vermeer-Portrait ähnlich blickt Gulrim Choï leicht verschmitzt vom Cover. So verschmitzt kann Norddeutschland klingen. (um)