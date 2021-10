Interpreten: Auner Quartett

Label: Gramola

EAN: 9003643992207

Daniel Auner ist ein höchst umtriebiger junger Musiker. Er tritt regelmäßig als Solist in Erscheinung, ist Mitglied des Wiener Mozart-Trios, künstlerischer Leiter des Mödlinger symphonischen Orchesters und er ist Primarius des nach ihm benannten Auner Quartetts. Mit diesem Ensemble hat er bei Gramola jüngst eine spannende CD veröffentlicht.

Versinkende Sonne, das ist der poetische Titel der neuen CD des Auner Quartetts. Gemeint ist damit der Untergang der spätromantischen Ära und der Übergang in die damalige Moderne in Wien am Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts. Alexander Zemlinsky, Egon Wellesz, Anton Webern und auch Fritz Kreisler stehen auf dieser CD Pate für eine Zeit, in der nicht nur die Musik im Wandel begriffen war, sondern in der auch weltpolitische Veränderungen stattgefunden haben. Mit Gustav Mahler, Hugo Wolf, Franz Schreker und noch so vielen mehr ließe sich diese Liste der „fin de siècle“- Komponisten noch länger fortsetzen.

Während das A-Dur Streichquartett Op. 4 von Alexander Zemlinsky und der langsame Satz für Streichquartett von Anton Webern tatsächlich noch sehr romantisch geprägt sind, weist das Op. 60 von Wellesz schon eindeutig in eine neue Richtung. Das Auner Quartett kostet die dichten Harmonien und engen Lagen hörbar aus. Wunderbar aufeinander eingestellt in Agogik und Dynamik klingt bei Zemlinsky noch der eine oder andere musikantische Witz des Jungspundes durch, während die anderen großen Werke mehr durch musikalischen Ernst geprägt sind. Musikantische Spielfreude kehrt gegen Ende mit der programmierten Zugabe auf dieser CD zurück, mit Syncopation von Fritz Kreisler. Hier verschmilzt das „alte Wien“ mit Einflüssen aus den USA, wie dem damals auch nicht mehr ganz jungen Ragtime. Eine spannende Zeit, in einer großartigen Aufnahme. (mg)