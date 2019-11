Am 16. November kommt Gaspar Spontinis La Vestale am Theater an der Wien zur Premiere. Ein guter Anlass für Richard Schmitz sich mit Aufnahmen der Tragédie lyrique in drei Akten aus dem Jahr 1807. Zu hören sind Leyla Gencer, Maria Callas, Karen Huffstodt und Rosalind Plowright als Vestaltin. Anthony Michael Moore und Francisco Araiza als Licinius.

(c) Warner Classics