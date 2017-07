Home Lebenswege Viktoria Schnaderbeck.

Sie ist Kapitänin des österreichischen Frauenfußballnationalteams. Die Damen sind bei der Europameisterschaft in den Niederlanden das Sensationsteam und liegen nach zwei Runden auf Platz eins in der Gruppe C. Am Mittwoch folgt das entscheidende Match gegen die Isländerinnen um ins Viertelfinale einzuziehen. In der Sendung „Lebenswege“ schildert Viktoria Schnaderbeck, wie sie als Mädchen zum Kicken gekommen ist, mit 16 zur Frauenmannschaft von Bayern München und was den Unterschied zwischen Frauen und Männern im Fußball ausmacht. Eine Sendung von Stefan Hauser.