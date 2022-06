Home Lebenswege Viktoria Schnaderbeck.

copyright: Stefan Hauser

Sie hat den Erfolg im Vornamen. Die Fußballerin ist Kapitänin des österreichischen Frauenfußballnationalteams und spielt aktuell für den FC Arsenal London. Das Team der österreichischen Frauennationalmannschaft hat sich zum zweiten Mal in Folge für die Europameisterschaft qualifiziert. Die heimischen Damen spielen im Juli in England gegen die Gastgeberinnen und die Frauenteams aus Nordirland und Norwegen in der Vorrunde. Aus aktuellem Anlass wiederholen wir eine Lebenswegesendung von Stefan Hauser.