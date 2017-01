Home Rubato Violinschlüssel

Zwei umfangreiche CD-Editionen, die berühmten Geigern gewidmet sind, wurden gegen Jahresende veröffentlicht. Christoph Wellner hat sich durch Henryk Szeryng in Concert und Gidon Kremer – The Complete recordings on Deutsche Grammophon gehört. Natürlich geht sich in einer Sendestunde das Material von insgesamt 35 CDs nicht aus. Um besser vergleichen zu können, gibt es jedes Musikstück dieser Sendung doppelt zu hören: einmal von Szeryng und einmal von Kremer. Testen Sie Ihre Kenntnis! Erraten Sie, welcher Geiger die Kompositionen von Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven oder Berg spielt…