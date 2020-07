Interpret: Martin Fröst, Concerto Köln

Label: Sony Classical

EAN: 190759299128

Der Schwedische Klarinettist Martin Fröst gehört zu den derzeitgen Stars seines Faches. Und er ist einer jener Musiker, die sich neben dem sog. Standardrepertoire auch gerne abseits der üblichen Pfade bewegen. So wie auf seiner neuen CD, auf der er die Klarinette bei Antonio Vivaldi entdeckt.

Antonio Vivaldi hat hunderte Konzerte für ein oder mehrere Soloinstrumente geschrieben. Dass sich darunter auch einige Werke finden, in denen er die damals noch sehr junge Klarinette eingesetzt hat, und zwar genau fünf, weiß man heute kaum noch. Trotz der baulichen Mängel der Frühform hat Vivaldi offenbar das Potenzial des Instrumentes erkannt und sie als obligates Soloinstrument oder in Kombination mit anderen Blasinstrumenten eingesetzt. Martin Fröst und das Concerto Köln denken auf ihrer gemeinsamen CD die Geschichte weiter. Sie haben mit dem Komponisten Andreas Tarkmann überlegt, was Vivaldi alles für Klarinette schaffen hätte können, wenn die Entwicklung des Instrumentes fortgeschrittener gewesen wäre und wenn er einen Solisten im Format eines Martin Fröst gehabt hätte.

Ja, was wäre wenn? Eine Frage, die sich mit Blick auf die Musikgeschichte des Öfteren stellt. In diesem Fall wird sie mit neu arrangierten Konzerten beantwortet. Einer spannenden Melange aus weltlichen und geistlichen Arien, bearbeitet für Klarinette. Ausschnitte aus Giustino, L’Olimpiade, Juditha Triumphans, Ottone in Villa und La fida ninfa werden so in neuem Klanggewand und anderem Zusammenhang präsentiert. Auf diese Art konnte sowohl die Vivaldische Stilistik beibehalten als auch das große Potenzial der modernen Klarinette ausgenutzt werden. Und schließlich war das Bearbeiten für diverse Instrumente gerade in der Barockzeit gang und gäbe. Wenn dann auch noch so knackig und schwungvoll musiziert wird, wie von Martin Fröst und dem Concerto Köln, dann ist die originale Herkunft der Musik ohnehin nebensächlich. (mg)