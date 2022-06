Home Cellissimo Vivaldis Violoncello

Was hat der zu Lebzeiten gefeierte, nach seinem Tod in Vergessenheit geratene und im 20. Jahrhundert wiederentdeckte Barockkomponist Antonio Vivaldi, der heute vor allem durch seine Konzerte „Die vier Jahreszeiten“ populär ist, mit dem Violoncello zu tun? Vivaldi hat in seinem überaus umfangreichen Oeuvre 27 Cellokonzerte, 9 Cellosonaten und ein Doppelkonzert für zwei Celli hinterlassen. Doch hat er auch selbst Cello gespielt? Wer hat ihn zu seinen Cellowerken inspiriert? Was sind die musikalischen Besonderheiten dieser einzigartigen Kompositionen für das Violoncello, das sich erst kurz zuvor zum Soloinstrument emanzipiert hatte? Waren die Cellokonzerte für die herausragenden Instrumentalistinnen des Ospedale della Pietà bestimmt, wo Antonio Vivaldi als „maestro di violino“ und später als „maestro deʼ concerti“ gewirkt hat? Und waren die Cellosonaten für das private Musizieren von cellospielenden Aristokraten bzw. für Musiker in deren Adelskapellen gedacht? Mit diesen Fragen und den so erstaunlichen wie vielschichtigen Antworten beschäftigt sich Ingrid Fuchs in dieser Sendung von Cellissimo mit zahlreichen Tonbeispielen.