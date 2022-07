Woche 25. bis 30. Juli 2022

radio klassik Stephansdom hat für den „Impuls für den Tag“ bei Theologin Vivian Perdomo nachgefragt, was die Bibeltexte dieser Woche für unser tägliches Leben bedeuten können.

Vivian Perdomo hat an der Universität Wien Katholische Religionspädagogik studiert und ist seit 2016 in der Pfarre Canisius als Pastoralassistentin tätig. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Kinder- und Jugendpastoral (2017: Gründung der innovativen Jugendschiene „Canisiyouth“). Vivian Perdomo ist glücklich verheiratet und ihre größte Leidenschaft neben der Theologie ist die Musik.

Montag, 25. Juli 2022

Ihr werdet meinen Kelch trinken

(Mt 20, 20-28 )

Dienstag, 26. Juli 2022

Wo das Unkraut aufgesammelt und am Feld verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein

(Mt 13, 36-43 )

Mittwoch, 27. Juli 2022

Er verkaufte alles, was er besaß und kaufte den Acker

(Mt 13, 44-46 )

Donnerstag, 28. Juli 2022

Sie lasen die guten Fische aus und legten sie in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg

(Mt 13, 47-52 )

Freitag, 29. Juli 2022

Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen

(Lk 10, 38-42)

Samstag, 30. Juli 2022

Herodes ließ Johannes enthaupten. Die Jünger des Johannes gingen zu Jesus und berichten ihm alles

(Mt 14, 1-12)

Die Impulse der vergangenen Wochen finden Sie hier.

Die Bibeltexte dieser Woche finden Sie hier.