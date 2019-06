Home Rubato Você É Linda: Von Veloso bis Mozart!

Der lange Sommer steht vor der Tür: gleich geht es in die Rubato-Pause und für viele Hörerinnen und Hörer in die Urlaubsstimmung. Zur Inspiration für den Montagvormittag gibt es Musik des brasilianischen Sängers Caetano Veloso, der am Sonntagabend im Wiener Konzerthaus Station macht. Ausserdem ein Blick auf verschiedene Opernvorstellungen in und um Wien: Mozarts Figaro gibt es gleich in zwei verschiedenen Aufführungen zu erleben. Das ungarische Armel Opera Festival bringt Le Nozze di Figaro mit WettbewerbsgewinnerInnen im Wiener Muth auf die Bühne, der Fernsehsender ARTEConcert überträgt live. Die junge österreichische Regisseurin Anna Katharina Bernreitner inszeniert Mozarts Hitoper wiederum in Waidhofen a.d. Ybbs, ihr Opernprojekt OPER RUND UM verwendet dieses Mal szenisch eine Schule, und so kommen Figaro und Co am Maturatag gehörig ins Schwitzen. Und Originalklang gibt es in Baden zu erleben: Bernd R. Bienert inszeniert Haydns Ariadne auf Naxos sowie ein Werk von Georg Anton Benda im Congress Casino Baden.