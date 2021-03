Tiergarten: Abteilung Vögel.

Direktor Dominique Meyer hat aktuell wahrlich andere Sorgen an der Mailänder Scala. Seiner Wiener Mélange ist er selbst in turbulentesten Zeiten treu. Aus Leidenschaft zu schöner Musik, ebenso charmant präsentiert. Aktuell widmet sich Dominique Meyer einer besonderen Abteilung des Tiergartens: den Vögeln. Jeder hat ja so seinen… Haydns Lerche, Nachtigallen aus diversen Federn und zum Abschluss Richard Wagners Schwan und Igor Strawinskys Feuervogel.

(c) Dominique Meyer mit seiner eigenen Augarten Porzellan-Tasse! Nach einer Idee von Susanne Singer.