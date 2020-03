Home Passionswege „Völlig allein gelassen“

Die Geschichte eines Missbrauchs.

An einem Ostermontag bekommt Wolfgang Treitler ein E-Mail eines ehemaligen Hilfserziehers aus seiner Zeit im Internat im katholischen Stift Seitenstetten. Der Erzieher möchte ihn gerne treffen, er habe so gute Erinnerung an ihn. Wolfgang Treitler will die Nachricht ignorieren, doch das gelingt ihm nicht. Mit einem Mal ist die Zeit, als der damals elfjährige Bub zitternd im Schlafsaal liegt und den eigenen Körper nicht mehr mag, wieder präsent. Die Ereignisse liegen 40 Jahre zurück. Den Erzieher nennt er seinen Peiniger.

Wolfgang Treitler ist heute Professor am Institut für Theologische Grundlagenforschung an der Universität Wien. Mit der Kirche gebrochen hat er nie. Wie ist das möglich? In den radio klassik-Passionswegen erzählt er seine Geschichte.

Eine Sendung von Stefanie Jeller.

Erstausstrahlung: Sa., 7. März 2020, 19.00 – 20.00 Uhr

Wiederholung: Mo., 9. März 2020, 19.00 – 20.00 Uhr