Fähigkeiten fördern, Talente entdecken, den Tag sinnvoll gestalten, und – Freude schenken, darum geht es in der Arbeit des slw Soziale Dienste der Kapuziner. Seit 1889 gibt es die Sozialhilfeorganisation, die auch in Deutschland, der Schweiz und Südtirol in der Kinder- und Jugendarbeit tätig ist. In Österreich ist sie vorwiegend in Tirol vertreten – in Axams und in Innsbruck – mit einem Hilfs-Schwerpunkt auf Menschen mit Behinderungen. Dabei setzt man sich vor allem für eines ein: für Selbstwirksamkeit. Und für ein Miteinander.

Eine Sendung von Marlene Groihofer.

Foto: slw/Bernhard Bauer (Foto) lebt in einer Wohngemeinschaft des slw Innsbruck.