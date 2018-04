Home Perspektiven Vom Geruch der gedruckten Seiten.

Anlässlich des Welttages des Buches am 23. April spricht der Buchverleger Matthias Opis über seine ungebrochene Leidenschaft für Bücher, über die Umbruchsphase in der Buchbranche und über den Glauben als prägendes Element in seinem Leben. Eine Sendung von Stefan Hauser