Vom Helden zum Kriegskritiker.

In seinem Buch „Sie nannten uns Helden“ gewährt Autor Helmut Berg Einblick in viele historische Details aus dem Leben des Kriegs-Kampfpiloten Hans Deibl. Seine einschneidenden Kriegserfahrungen machten ihn zum Mahner und Aufklärer. In der Sendung kommen Originalausschnitte aus der Fernsehdokumentation von Helmut Berg über Hans Deibl vor. Helmut Berg spricht in der Sendung von Stefan Hauser auch über seine Beweggründe zur Dokumentation und zum Buch.

Buchtipp:

Sie nannten uns Helden

(Buch zur Doku von ORF III),

Helmut Berg

Kral-Verlag

184 Seiten

ISBN: 978-3-99024-925-3

Preis: EUR 24,90

Artikel über das Buch von Helmut Berg über Hans Deibl im SONNTAG