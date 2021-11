Home Perspektiven Vom Sinn des Schweigens.

Wir lernen sprechen, wenn wir klein sind. Und noch etwas anderes, viel Leiseres, erlernen wir: das Schweigen. Einen aktiven Vorgang, der auch körperlich spürbar ist. Etwas das manchmal gewichtiger, schmerzvoller oder auch schöner sein kann als das gesprochene Wort. Weil es Räume öffnet und Dinge offenbart – in aller Stille. Schweigen kann mit Macht zu tun haben, mit Ergriffenheit, mit Scham, mit Zurückhaltung, mit Geheimnissen. Schweigen kann hilfreich sein. Schweigen kann Schaden anrichten.

Die Psychotherapeuten Fritz Betz und René Reichel haben sich den vielen Facetten des Nicht-Redens in einem Buch angenähert. Von der Sprechpause über die dunklen und hellen Seiten, von stillen Stunden im Kindesalter und dem Schweigen im Alter bis zur Verschwiegenheit in sozialen Berufen. Erschienen ist es bei facultas unter dem Titel: „Schweigen macht Sinn – Zur Bedeutung von Sprechpausen, Stille und Verschwiegenheit in Beratung, Psychotherapie und Alltag“ von Fritz Betz und René Reichel.

Marlene Groihofer hat mit Autor René Reichel gesprochen.

Foto: pixabay