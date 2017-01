Home Rubato Von Federspiel zum Smaragd.

Die jungen Herren der Gruppe Federspiel haben sich über die letzten Jahre an die Spitze der Österreichischen Alternativ-Kammermusikszene gespielt. Bearbeitungen von traditionellem Volksmusikgut, Eigenkompositionen von melancholisch bis rasant, Einflüsse diverser Stile, angeregt durch Literatur oder Malerei – all das sind Federspiel. Bei Col legno ist nun unter dem Titel Smaragd die bereits vierte CD des Ensembles erschienen. Höchste Zeit also für eine Rubatoeinladung von Michael Gmasz. Zu Gast sind Klarinettist Frédéric Alvarado-Dupuy und Trompeter Simon Zöchbauer.

