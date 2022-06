Home Rubato Von Granada in die Welt.

Pablo Heras-Casado ist der Monteverdi-Dirigent für die Wiener Staatsoper. Letztes Jahr Poppea in der Inszenierung von Jan Lauwers, unlängst zum allererstenmal überhaupt Claudio Monteverdis Orfeo. Die Geburt der Oper in einem überschaubaren Festsaal der Gonzagas in Mantua. Im Gespräch mit Musikchefin Ursula Magnes erzählt Pablo Heras-Casado über seine Heimatstadt Granada, die Liebe zur menschlichen Stimme, das Projekt „Neue Romantik“, Nikolaus Harnoncourt als Türöffner und sein zweites berufliches Standbein: sein sechsjähriger Sohn, der auch in Wien Lieblingsorte hat und verworrene Geschichten im Ring-Zyklus hinterfragt. Bevorzugter Sportheld: Rafael Nadal.

Neuer Youtube-Channel freut sich auf Abonnentinnen und Abonnenten

LIKEN Sie unsere Facebook-Seite.