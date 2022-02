Home Rubato Von Grimes und Grieg.

„Ich habe noch nie so viel gemacht, wie im Jänner dieses Jahres. Und das trotz Covid!“ sagt Lise Davidsen im Gespräch mit Michael Gmasz und meint damit die Promotion Tour für ihre neue Grieg-Lieder-CD mit Leif Ove Andsnes, eine Fidelio Produktion in Florenz und den Peter Grimes an der Wiener Staatsoper. Über ihre Rolle als Ellen Orford im Grimes, die Zusammenarbeit mit Jonas Kaufmann und Bryn Terfel, aber auch mit Leif Ove Andsnes bei den Liedern von Edvard Grieg in ihrer Musttersprache Norwegisch gerät sie ins Schwärmen.

Bild © Ray Burmiston