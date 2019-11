Home Rubato Von Lemberg nach Wien.

Geboren im Ukrainischen Lwiw (Lemberg), erste musikalische Gehversuche mit Klavier und Violine und schließlich Beginn des Gesangsstudiums ebendort, Fortsetzung des Studiums in Hamburg, Gewinn des ARD Wettbewerbes im Jahr 2000, Engagement am Stadttheater Bern und schließlich seit 2007 fixes Ensemblemitglied und umjubelter Publikumsliebling an der Wiener Staatsoper – Zoryana Kushpler. Michael Gmasz hat die vielseitige und äußerst sympathische Künstlerin im Rahmen der Ukrainischen Woche auf radio klassik Stephansdom ins Studio eingeladen, um über ihre persönliche Verbindung zwischen Österreich und der Ukraine zu plaudern.

Foto © Irina Baranska-Voronina.