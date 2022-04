Von Matthias Beck.

Woche 25. bis 30. April 2022

Zweite Osterwoche

Diese Woche mit Matthias Beck, Professor für Moraltheologie an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien mit Schwerpunkt Medizinethik. Er ist promovierter Mediziner, ausgebildeter Pharmazeut und Autor zahreicher Bücher. In Wien leitet er die Pfarre St. Josef in Margareten.

Mo. 25. April 2022

Das Christentum ist eine heilende Religion, das haben wir oft vergessen

Markusevangelium, 16,15-20