Die Heilige Nacht muss wohl eine laue Frühsommernacht gewesen sein; der Chor der Engel hielt eine himmlische Militärparade ab; und die Geburt des Jesuskindes fand nicht einsam in einem Stall statt, sondern freudig und umsorgt von einer Dorfgemeinschaft in einem gewöhnlichen Haushalt in Judäa. Das ergibt sich, wenn man die Weihnachsgeschichte im Originaltext nachliest, und die neuesten wissenschafltichen Analysen beachtet.

Das Theologen-Ehepaar Simone und Claudia Paganini räumt mit Weihnachts-Irrtümern auf – ihre Basis sind die Erkenntnissen der Bibelwissenschaft und viel Humor. Unter dem Titel „Von wegen Heilige Nacht“ haben sie ein unterhaltsames Büchlein geschrieben, humorvoll illustriert von Esther Lanfermann.

Montag, 14. Dezember 2020, 17.30-17.55 Uhr.

Eine Sendung in der Reihe „Achtung Bibel!“von Stefanie Jeller.

BUCHTIPP

Simone Paganini, Claudia Paganini

Von wegen Heilige Nacht!

Der große Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte.

Mit Illustrationen von Esther Lanfermann

Gütersloher Verlagshaus

JAHRE DER BIBEL

Die Sendereihe „Achtung Bibel!“ ist ein radio klassik Stephansdom-Beitrag von Stefanie Jeller zu den „Drei Jahren der Bibel“ – eine Initiave des Österreichischen Katholischen Bibelwerks.

Drei Jahre der Bibel.

Bibel – Hören. Lesen. Leben

1. Dezember 2018 bis 29. Juni 2021

Österreichweite Initiativen rund um das Buch der Bücher

www.jahrederbibel.at