Vorbereitungslehrgang Tanz.

In Kooperation mit dem BRG III Boerhaavegasse bietet die MUK für den professionellen Tanzwuchs einen Vorbereitungslehrgang an, der (nach erfolgreicher Prüfung) im Bachelorstudium Zeitgenössischer und Klassischer Tanz (ab 15 Jahren) münden kann. Wie diese Ausbildung genau aussieht, erklären die MUK-Professorin Jolantha Seyfried und die Schülerin Anouk Leisch im Studio bei Marion Eigl. Im Gespräch geht es auch darum, was es braucht, damit junge Menschen aufblühen können und wie wichtig die richtige Frisur beim Training ist.

Inhalt teilen