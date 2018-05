Home Rubato Vorschau auf die lange Nacht.

Auch dieses Jahr locken wieder unzählige Veranstaltungen, Lesungen, Konzerte, Führungen etc. zur Langen Nacht der Kirchen und auch in diesem Jahr werden sich wieder tausende Menschen auf den Weg machen, um Neues rund um das Thema Kirche für sich zu entdecken. Auch für radio klassik Stephansdom ist heuer einiges neu, denn wir verlegen unser Studio kurzerhand ins Domatelier im Zwettlerhof und werden somit Teil dieser besonderen Langen Nacht. Ursula Magnes und Stefan Hauser werden von 18.00-22.00 live durchs Radioprogramm begleiten, Stefanie Jeller wird gemeinsam mit vielen weiteren Kolleginnen und Kollegen einen Stand vor dem Außenstudio betreuen und so vielen Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit bieten, auch einmal die Menschen hinter den Stimmen kennenzulernen. Bevor es losgeht hat Michael Gmasz seine Kolleginnen und Kollegen ins Rubatostudio eingeladen, um noch letzte Details zu erfahren und vielleicht noch den einen oder anderen Programmpunkt zu empfehlen.