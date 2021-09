Home Startseite Vorsorge – Heute bewusst an morgen denken. – Bestattung Himmelblau.

Menschen treffen für viele Dinge in ihrem Leben Vorsorge. Warum nicht auch für die eigene Bestattung. Vorzusorgen bedeutet, die eigenen Wünsche zu formulieren und deren Umsetzung zu sichern. Das sorgt für Klarheit und Sicherheit. Gleichzeitig werden Angehörige durch eine Bestattungsvorsorge von Entscheidungen und Kosten entlastet. Ein Thementag auf radio klassik Stephansdom in Zusammenarbeit mit Bestattung Himmelblau gibt dazu am 6. Oktober 2021 von 8 bis 18 Uhr umfangreiche Information.

In den Beiträgen geht es um folgende Themen:

An dunklen Tagen ist der Himmelblau. Vorstellung des größten privaten Bestattungsunternehmen in Österreich.

Vorsorgen für den eigenen Tod? Warum es das Leben bereichern kann, sich diesen Fragen zu stellen?

Ein naher Angehöriger stirbt. Was gilt es zu tun? Erste Schritte nach einem Todesfall.

Tod und Trauer mitten im Leben. Erfahrungen und Erzählungen der Bestattungsberaterin, Lebens- und Trauerbegleiterin Jasmin Kreuzer.

Der Tod ist kein Tabuthema.

Bestattungsarten.

Bestattungen nach Konfessionen – Kultur und Rituale kirchlicher Bestattungen mit Pater Markus Fleischmann von der Pfarre Reindorf.

Das passende Lied zum Abschied.

Der Tod aus der Sicht des Trauerredners Carl Achleitner.

Der Tod ist ein Thema aller Generationen. Auch junge Menschen werden damit konfrontiert. Erfahrungen von Trauerbegleiter Clemens Paulovics.