Im letzten Frühling übernahm Andreas Fritsch das ehemalige Restaurant des Hotel Kaiser Franz Josef in Oberdöbling und bietet dort seitdem sehr erfolgreich internationale Küche mit regionalen Einschlägen an. Anna Behne war für uns in der Vorstadt und fand kulinarisch Märchenhaftes

Vorstadtprinz

Sieveringer Straße 4

1190 Wien

www.vorstadtprinz.at