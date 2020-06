Interpret: Isang Enders, u.a.

Label: Berlin Classics

EAN: 885470012124

Es gibt immer wieder junge Musikerpersönlichkeiten, die noch um das berühmte „Euzerl“ begabter scheinen, als alle anderen. Eine solche ist der junge Cellist Isang Enders, der auf unserer dieswöchigen CD Empfehlung nicht nur ausgezeichnet musiziert, sondern auch alle Werke arrangiert hat und dazu noch äußerst intelligent im Beiheft an das Programm herangeht.

Claude Debussy – was hat ihn und wen hat er beeinflusst. Bzw. Woher kommt seine Musik und wohin geht sie, wie es Isang Enders in seinem Begleittext selbst formuliert. So ist auch der programmatische Mittelpunkt der CD Vox Humana des jungen Cellisten definiert. Doch wie beantwortet Isang Enders seine selbstgestellten Fragen? Er beginnt seine musikalische Zeitreise bei Ausschnitten aus den Pièces de viole von Marin Marais und landet schließlich in der Mitte des 20. Jahrhunderts bei Nadia und Lili Boulanger, Igor Strawinsky und Olivier Messiaen. Als Mediante in diesem Dreiklang von Vorher, eigenen Werken und Nachher liegen Debussys Cellosonate sowie weitere kurze Stücke aus seiner Feder, arrangiert für Violoncello und Gitarre bzw. Klavier.

Im Alter von 20 Jahren gelang Isang Enders sein erster entscheidender Sprung und er wurde Solocellist der Staatskapelle Dresden. Nach vier Jahren und um viele Erfahrungen reicher hat er diese Position wieder verlassen, um sich vermehrt seiner solistischen Karriere widmen zu können. Stilistisch versiert spielt er sich auf Vox Humana durch die Jahrhunderte, locker flockig und fast schwebend bei Marais klanglich ein wenig fester zupackend, mit dem nötigen Vibratoschmelz bei Debussy und Nachfolger*innen. Begleitet wird er in den unterschiedlichen Arrangements von Sunwook Kim am Klavier, Sean Shibe an der Gitarre, dem Cellisten Mischa Meyer und seinem Vater Joachim Enders am Harmonium. Easy listening klingt anders, aber hier sind musikalische Ideen umgesetzt, auf die man sich einlassen sollte! (mg)