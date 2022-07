Home Perspektiven Sommergespräche Wachsen lassen.

Auf dem Freihof in Sprögnitz darf alles wachsen, wie es will. Sigrid Drage bewirtschaftet den Hof in Permakultur. Die Pflanzen danken es ihr mit reicher Ernte und vielfältigen Geschmackserlebnissen. Monika Fischer besucht die leidenschaftliche Gärtnerin und Köchin zu einem Sommergespräch über seltenes Gemüse, ausgefallene Rezepte und die Rettung der Welt..

Sendung anhören: