Home Perspektiven Sommergespräche Wachsen lassen.

Auf dem Freihof in Sprögnitz (Waldviertel) wächst ein fröhliches Durcheinander. Üppiges Grün in allen Schattierungen, mit Namen wie Haferwurz, Baumspinat oder Scheibengurke, wiegt sich im sachten Wind, dazwischen leuchten lila und gelbe Blüten hervor, zarte Kräutlein schmiegen sich an mannshohe Stauden. Mittendrin watscheln Laufenten und scharren Hühner, Schwalben sausen durch die Lüfte und über drei kleinen Teichen schwirren Libellen mit ihren schillernden Flügeln, Hummeln und Bienen brummen und summen.

Sigrid Drage bewirtschaftet den Freihof in Permakultur. Die Pflanzen danken es ihr mit reicher Ernte und vielfältigen Geschmackserlebnissen.

Monika Fischer besucht die leidenschaftliche Gärtnerin und Köchin zu einem Sommergespräch über seltenes Gemüse, ausgefallene Rezepte und die Rettung der Welt.

Sigrid Drage ist in der Steiermark aufgewachsen, hat in Wien ihren Doktor in Ökologie gemacht, sich eines Winters in die Permakultur eingelesen und im Frühjahr darauf am Stadtrand erste Feldversuche unternommen. Seit zehn Jahren unterrichtet sie an der Permakultur-Akademie PIA, seit 2016 bewirtschaftet sie den Freihof in Sprögnitz. Ab 2023 wird sie einen Hof im Weinviertel übernehmen.

Besichtigen können Sie den Freihof von Montag bis Freitag, 9:30-17:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Führungen vereinbaren Sie unter T: +43 (0) 2875/60263 oder bauernhof@frei-hof.at

Sendung anhören: