Home Startseite Wagner live | Wagner verschoben | Ring komplett

Aufgrund der Wiener Dom-Konzerte kommt es für Opern-Fans zu einer kleinen Programmänderung an den Opernabenden. An sich wäre ein Verschieben ja nicht so schwer – nur sind gerade an den Konzertterminen Opern aus dem Ring des Nibelungen von Richard Wagner angesetzt. Und einen Ring ohne Vorabend zu senden, ließe sich unter Umständen vielleicht noch argumentieren. Aber ohne den Siegfried in die Götterdämmerung zu gehen, ist einfach nicht möglich!! Dann hieße es berechtigterweise: „Wehe, ach wehe o Schmerz!“

Daher ändern sich die Opernabende wie folgt: