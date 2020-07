Home Brusattis Beethoven Waldstein, Goethe und op. 101.

In der aktuellen Ausgabe seiner Sendereihe widmet sich Otto Brusatti Kernstücken des Beethoven Klavier-Kernrepertoires. Viele Kerne – es ist Marillenzeit. Wohlschmeckend die Interpretationen von Rudolf Serkin, Murray Perahia und Grigory Sokolow gibt zur Coda der Sendung eine Auswahl an den Bagatellen aus op. 119. Dem gegenübergestellt, dem freien, dem „wilden“ Beethoven ein recht artiger Brief Johann Wolfgang von Goethes an die Prinzessin. Künstler beide, so ganz ihrer Zeit.