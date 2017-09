Home Augartentöne Wallisch trifft Minetti Quartett.

Brahms + – das ist das Motto für die Konzerte von Gottlieb Wallisch in dieser Saison im MuTh. Diesen Samstag tritt der Pianist gemeinsam mit dem Minetti Quartett auf. Zu hören sind das Klavierquintett in f-Moll, op. 34 von Johannes Brahms und das Klavierquintett in Es-Dur, op. 44 von Robert Schumann.