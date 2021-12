Diese Woche heißt es, Vorhang auf für Waltraud Perndorfer.

Seit 2014 steht die Oberösterreicherin Waltraud Perndorfer an der Spitze der Privat Bank der Raiffeissenlandesbank OÖ. Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof mit drei Schwestern und hat schon in jungen Jahren mitangepackt. Der Mutter habe sie es zu verdanken, dass sie das Gymnasium der Kreuzschwestern in Gmunden besuchen konnte. „Frauen sollten sich gegenseitig unterstützen“, ist Perndorfer überzeugt. Kraft holt sie sich beim Golfspielen mit ihrem Mann.

