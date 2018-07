Interpret: Andrè Schuen, Daniel Heide

Label: Avi Music

EAN: 4260085533732

Das Wandern ist des Müllers Lust, heißt es zu Beginn von Franz Schuberts Liederzyklus Die schöne Müllerin. Von der Fröhlichkeit in diesem Lied ist allerdings auf der aktuellen CD „Wanderer“ von Andrè Schuen und Daniel Heide nicht sehr viel zu erleben. Die beiden haben sich mit den nachdenklichen, mehrheitlich langsamen Wanderer-Liedern von Schubert beschäftigt und so ein sehr intimes, in sich gekehrtes Album veröffentlicht.

Wandern kann ein geselliges Ereignis sein. Wandern kann jedoch auch, und das werden all jene bestätigen, die regelmäßig festes Schuhwerk anlegen und drauflos marschieren, eine sehr kontemplative ja sogar meditative, auf alle Fälle auch einsame Angelegenheit sein. Auf letztere Ebene begibt sich der Bariton Andrè Schuen in Begleitung des Pianisten Daniel Heide mit seiner Auswahl von Schubert Liedern auf der aktuellen CD Wanderer. Schon das gleichnamige, titelgebende Stück, basierend auf einem Text von Georg Philipp Schmidt, weist uns in diese Richtung, wenn es nach stillem und wenig frohem Wandeln schließlich heißt, „Dort wo du nicht bist, ist das Glück“. Das Wandern hat auf dieser CD aber auch noch andere Bedeutungen, wie die Reise ins Jenseits in der Fahrt zum Hades oder Totengräbers Heimweh. Freudiges gibt es aber auch zu erleben, wenn z.B. im Lied Auf der Bruck der Weg zur Geliebten beschrieben wird. Einer der wenigen flotten, fröhlichen Lichtblicke im sonst düster gewählten Programm.

Die klare, teils sehr obertonreiche Stimme von Andrè Schuen erweist sich als höchst wandelbar. Teils klingt der Bariton gedämpft schaurig, teils kraftvoll energisch. Aber immer mit deutlicher Diktion, was die Eindringlichkeit so mancher Texte, nebst Schuberts Musik, noch unterstreicht. Daniel Heide ist ihm dabei, bildlich gesprochen, ein treuer Wandersgefährte. Auch er entlockt dem Klavier die verschiedensten Klangfarben, hilft dem Sänger Stimmungen auszudrücken, treibt ihn aber auch an, wenn z.B. das Gekräusel der Wellen im Lied Der Schiffer die Gesangslinie umspielt und überschwappt. Das ist eine CD, die sich für einsame Wanderstunden genauso eignet, wie für laue Sommerabende, an denen man sich den nächsten Ausflug erträumt. (mg)