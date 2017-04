Home Quartett.Impuls Was hat das Streichquartett mit dem Leben zu tun?

Ursula Magnes plaudert mit Joan Bachs, Cellist des in Berlin beheimateten internationalen Noga Quartets, über den Namen des Streichquartetts, das Finden einer eigenen Klangsprache und was das alles mit dem Leben zu tun hat. Das Gespräch fand am 20. März 2017 im Steinernen Saal des Wiener Musikvereines statt. Aufnahme und Technik: Joachim Kleinowitz.