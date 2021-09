Home Perspektiven Achtung Bibel Was ist los am Bibelpfad?

Das sog. Buch der Bücher, die Bibel, steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung am Freitag, 24. September 2021, in der Wiener Innenstadt: dem Bibel-Pfad – mit Konzerten, Ausstellungen, Vorträgen, einem Kabarett und vielem mehr. radio klassik Stephansdom ist auch dabei! Sie treffen uns im Deutschordenshof, in der Singerstraße 7.

Stefanie Jeller hat eine Achtung Bibel!“-Spezialsendung zusammengestellt, einen Vorbericht voller Tipps für den Bibelpfad…

Mittwoch, 22. September 2021, 17.30-17.55 Uhr.

Eine Achtung Bibel!“-Spezialsendung von Stefanie Jeller.

BIBELPFAD

zum Auftakt der österreichweiten Bibel-Festwoche

Konzerte, Ausstellungen, Vorträge u.v.m. in der Wiener Innenstadt

Freitag, 24. September 2021, ab 14.00 Uhr.

https://www.jahrederbibel.at/bibelpfad

Das Programm von radio klassik, DER SONNTAG und Wiener Dom-Verlag

Singerstraße 7, Hof des Deutschen Ordens und Deutschordenskirche

14.00-19.00 Uhr

https://www.erzdioezese-wien.at/domverlag/bibelpfad/