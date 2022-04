Home Perspektiven Was ist Wahrheit?

Fake news, Verschwörungen und soziale Blase. Wem können wir noch glauben?

„Was ist Wahrheit?“, fragt im Johannesevangelium der Statthalter Pontius Pilatus, als er ein Urteil über Jesus fällen soll. (Dieses Evangelium hören wir übermorgen, am Karfreitag.) Was also ist Wahrheit? Gibt es sie überhaupt? Gibt es mehrere Versionen von ihr oder doch nur eine? Was stellen Fake news und Verschwörungserzählungen mit der Wahrheit an und warum hat jede soziale Blase ihre eigene Wahrheit? Können wir überhaupt noch irgendwem glauben?

Die Suche nach Antworten führt uns von Pontius zu Pilatus und darüber hinaus.

Wir fragen den Theologen Wolfgang Treitler nach dem biblischen Wahrheitsbegriff, die Psychologin Heide-Marie Smolka fragen wir, warum uns Wahrheit so wichtig ist, und bei Matthias Jax von saferinternet.at fragen wir nach, wie das mit Fake News & Co wirklich ist.

Eine Sendung von Monika Fischer.

Anhören: