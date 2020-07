Home Perspektiven Kulturausflüge Was leid tut.

Was macht das Leid aus dem Menschen? Wie verhält sich der Mensch angesichts des Leides? Leid kann zerbrechen – aber es kann auch stärken, weil es näher zu Gott bringt. Zu diesem Thema sind Arbeiten aus sieben Jahrhunderten in der Jahresausstellung in Stift Klosterneuburg zu sehen. Eine akustische Führung mit Kurator Wolfgang Christian Huber und Chorherr Anton Höslinger. Gestaltung: Stefan Hauser.