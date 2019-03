Home Frauenmonat März Was Liebe ist, weiß ich nicht.

Miriam* möchte ihren fünf Kindern die Mutter sein, die sie selbst nie hatte. Ihre eigene Mutter hat sie erst mit 17 Jahren kennengelernt, sie ist im Heim aufgewachsen. „Ich hab’ mein Leben lang versucht, aus diesem verflixten Radl auszubrechen“, sagt sie. Doch auch ihre Kinder waren einige Jahre fremduntergebracht, als Miriam mit psychischen Problemen kämpfte. Nach der Trennung von ihrem letzten Lebensgefährten war sie ein Jahr lang auf der Flucht und immer in Angst vor dem Ex-Partner. „Es war die Hölle.“ Jetzt lebt sie in einem Mutter-Kind-Haus der Caritas und versucht ihren Kindern alles zu geben, was sie kann.

Eine Sendung von Monika Fischer.

*Miriam heißt in Wirklichkeit anders, wir verwenden diesen Namen, um sie zu schützen. Das Bild ist ein Symbolfoto.

In der Sendung hören Sie unter anderem Werke des Wiener Filmmusik-Komponisten und Schlagzeugers Andy Winkler, er unterrichtet Music Production. Zwei Lieder hat er für Miriams Passionsweg komponiert, das dritte ist auf der CD „Auf nach Spitzbergen!“ der Gruppe The FeMale Jazz Art erschienen. Andy Winkler wird im Juli Gast in den Sommergesprächen auf radio klassik Stephansdom sein.