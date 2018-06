Home Perspektiven Was macht die Mission im Weltmuseum?

Das neue Weltmuseum Wien verdankt einen beachtlichen Teil seiner Sammlung den Steyler Missionaren. Sie gründeten im 20. Jahrhundert die Wiener Schule der Kulturkreislehre und wollten durch Forschungen in Afrika und auf Feuerland beweisen, dass der Monotheismus der ursprüngliche Glaube ist. Der Versuch scheiterte. Die Berichte der Missionare aber werden in der Fachwelt bis heute geschätzt. In den Perspektiven diskutieren Christian Schicklgruber, Direktor des Weltmuseums Wien, und der Steyler Missionar P. Franz Helm über Mission heute und die Aufgabe des Museums.

Eine Sendung von Monika Fischer.

Tipp:

In unserer Sommerserie In 70 Tagen um die Welt reisen wir 10 Wochen lang

durch das Weltmuseum Wien, vom Orient bis in die Südsee.

Jeden Freitag, ab 29. Juni bis 31. August, um 17.30 Uhr.