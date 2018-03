Home Kunstuniversität Graz Was muss ein Dirigent können?

Kunstuniversität Graz – Dialog für die nächste Generation.

Lehrende und Studierende im Gespräch.

Diese und weitere Fragen stellte Ursula Magnes Patrick Hahn und Wolfgang Wengenroth. Der gebürtige Steirer Patrick Hahn steht am Anfang einer vielversprechenden Dirigenten-Karriere, mit Engagements an der Hamburgischen Staatsoper. Der vielseitige Musiker gestaltet auch Chanson-Abende, komponiert und begleitet Sängerinnen und Sänger; tritt auch als Pianist solistisch auf. Einer seiner Lehrer an der KUG, Wolfgang Wengenroth, hat in Graz studiert und wurde 2016 als Professor für Korrepetition an seine ehemalige Alma Mater berufen.