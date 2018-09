Home Rubato Was spielen wir eigentlich?

20 Jahre radio klassik Stephansdom – das bedeutet, 20 Jahre abwechslungsreiche Musik aus dem großen Feld der sogenannten „klassischen“ Musik. Michael Gmasz hat einen Rückblick gewagt, welche Aufnahmen (nicht welche Komponisten, welche Werke, welche Orchester etc.) in den vergangenen Jahren denn tatsächlich am öftesten gelaufen sind und ist auf viele Überraschungen gestoßen – Es fehlen nämlich die ganz großen Namen! Eine Recherche auf 20 Jahre zurück war zwar nicht möglich, da auch wir uns in den letzten zwei Jahrzehnten technisch weiterentwickelt haben und unsere Programme erneuert haben, aber die letzten knapp 10 Jahre bieten ein spannendes Bild!