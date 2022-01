Home Perspektiven Was uns Askese im Leben bringt.



Medizin, Biologie und Psychologie bestätigen jahrtausendealtes Wissen, das sich in fast allen spirituellen Schriften und Traditionen wiederfindet: Menschen, die sich in der Kunst des richtigen Maßes üben, sind körperlich und geistig gesünder, beruflich und privat erfolgreicher und nur sie haben die Chance, zu werden, was wir als Menschen sein können. Der Arzt und Theologe Johannes Huber belegt in seinem neuen Buch anhand aktueller wissenschaftlicher Studien, wie wir größere Menschen werden und gleichzeitig die Welt retten können. Eine Sendung von Stefan Hauser und Stefan Kronthaler.

Buchtipp: Die Kunst des richtigen Maßes von Johannes Huber